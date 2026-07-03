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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم

منفذ
منفذ
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، وتوفير الخبز المدعم للمواطنين على مدار اليوم منذ الصباح وحتى انتهاء الحصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم ومنافذ بيع الخبز بالمراكز والمدن والأحياء تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، مشددًا على الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، باستمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في توزيع الحصص المقررة لكل مواطن.

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