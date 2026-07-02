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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بقصر ثقافة المنصورة ويشدد على رفع كفاءة وتطوير الحدائق

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع كفاءة وتطوير الحدائق الداخلية والخارجية بقصر ثقافة المنصورة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للقصر في الداخل والخارج، رافقه خلال الجولة الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال، مع استمرار العمل بالتوازي في تطوير ورفع كفاءة منظومات الحماية المدنية ومكافحة الحريق، والإضاءة، والأمن، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة للقصر، وأشار إلى أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، وأن إعادة إحيائه تعد نقلة نوعية في الحياة الثقافية والفنية، بما يليق بأبناء الدقهلية.

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وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الكاميرات، ووجود أعلى معايير الأمن بالقصر، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح، للحفاظ على مكتسبات التطوير التي تمت، وأكد على تعظيم الاستفادة من هذا الإنجاز لخدمة رواد القصر وأبناء المحافظة، في إطار إحياء المنشآت الثقافية والفنية، واكتشاف وصقل المواهب الشابة، خاصةً أن الدقهلية تزخر بالعديد من الرموز الفكرية في شتى المجالات.

واختتم المحافظ تأكيده على التزام المحافظة بتوفير كل الدعم اللازم لهذا الصرح الثقافي، ليظل قصر الثقافة نموذجا للمظهر الحضاري الذي يعكس عراقة المحافظة وريادتها، ويشكل نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية.

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