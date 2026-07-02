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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في الدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة دراجته النارية بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنصورة بالدقهلية) وبسؤاله قرر بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بسرقة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" بتاريخ 22/يونيو المنقضى حال توقفها أمام منزله بدائرة القسم.

 أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، ومستقليها (عنصرين جنائيين– مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، والدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "تم ضبطه" (مالك ورشة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة

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