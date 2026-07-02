محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز طلخا في التصدي لمخالفات البناء

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إزالة تعديات بناء مخالف وبدون ترخيص بمركز ومدينة طلخا، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع الأجهزة الأمنية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات تعد بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلسٍ وناجحٍ لعمليات الإزالة.

وتابع اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، أعمال إزالة حالة مباني مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119لسنه 2008، عبارة عن إزالة سقف الدور السادس العلوي على مساحة 180 متر بحوض الحرم بمدينة طلخا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.