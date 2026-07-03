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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية: نسبة إشغال 100% بعدد من شواطئ القطاع الشرقي

شاطئ محمود سعيد اليوم
شاطئ محمود سعيد اليوم
أحمد بسيوني

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، استمرار المتابعة اللحظية لشواطئ المحافظة على مدار اليوم من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمصطافين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم النزول إلى البحر إلا وفقًا لدلالات ألوان الرايات المرفوعة بكل شاطئ، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان انتظام الخدمات وتوفير أجواء آمنة ومناسبة لجميع رواد الشواطئ.

إقبال كبير بجميع الشواطئ 

وفي هذا الإطار، شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً تصاعدياً من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث وصلت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي إلي 80% و90%، فيما سجلت شواطئ بحري المميز، ومحمود سعيد، وستانلي، وعروس البحر نسبة إشغال كاملة بلغت 100%، بما يعكس الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية.

كما أوضحت مؤشرات المتابعة أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الراية الخضراء بما يسمح بالسباحة الآمنة، وذلك بالإضافة إلى شاطئي بحري المميز وأبو العباس، بينما رفعت شواطئ حي وسط وباقي شواطئ حي الجمرك الراية الصفراء، والتي تعني السباحة بحذر مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، فيما تراوحت حالة البحر بين الهدوء والأمواج المتوسطة.

وفي القطاع الغربي، بلغت نسبة الإشغال نحو 50%، بينما سجل شاطئ الهانوفيل المجاني نسبة إشغال كاملة بلغت 100%. كما رفعت شواطئ القطاع الغربي الراية الصفراء، في حين رفعت الشواطئ المغلقة الراية الحمراء التي تعني منع السباحة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع استمرار حالة البحر بأمواج متوسطة.

وجاء ذلك وسط انتشار مكثف لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة العميد أحمد إبراهيم، لمتابعة الالتزام الكامل بالأسعار والتعليمات المنظمة، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد.

وتهيب محافظة الإسكندرية بجميع المواطنين ورواد الشواطئ الالتزام بألوان الرايات وتعليمات رجال الإنقاذ، حفاظًا على سلامتهم والاستمتاع بيوم آمن على شواطئ عروس البحر المتوسط.

الاسكندرية شواطئ الإسكندرية اشغال الرايات اقبال كبير

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