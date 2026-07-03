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صلاح حسب الله: 30 يونيو جسدت إرادة المصريين وأنقذت الدولة من خطر الاختطاف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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صلاح حسب الله: 30 يونيو جسدت إرادة المصريين وأنقذت الدولة من خطر الاختطاف

صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
محمد البدوي

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وجسدت إرادة شعبية واسعة هدفت إلى حماية الدولة الوطنية واستعادة مسارها، بعدما شعر ملايين المصريين بأن مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية تواجهان تحديات كبيرة.

أحداث 30 يونيو

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أوضح حسب الله أن أحداث 30 يونيو تجاوزت كونها احتجاجات مرتبطة بأوضاع اقتصادية أو مطالب فئوية، لتتحول إلى مشهد وطني شارك فيه المصريون من مختلف الفئات والانتماءات، تأكيدًا على أن مصر دولة لجميع أبنائها ولا يمكن أن تكون حكرًا على أي فصيل أو تيار سياسي.

الرسائل المطالبة بتصحيح المسار 

وأضاف أن الشارع المصري سبق أن أرسل العديد من الرسائل المطالبة بتصحيح المسار والاستجابة لمخاوف المواطنين، إلا أن غياب الاستجابة دفع الجماهير إلى النزول بأعداد كبيرة دفاعًا عن الدولة ومؤسساتها والحفاظ على هويتها الوطنية.

وأشار المتحدث السابق باسم مجلس النواب إلى أن انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب؛ شكّل نقطة التحول الحاسمة في تلك المرحلة، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تعاملت بمسؤولية وطنية، وسعت إلى تجنب التصعيد والبحث عن حلول للأزمة، قبل أن تصبح الإرادة الشعبية العامل الحاسم في تحديد مسار الأحداث.

الحراك الشعبي وخروج الملايين

وأوضح أن اتساع نطاق الحراك الشعبي وخروج الملايين في مختلف المحافظات مهّد الطريق أمام مرحلة جديدة اتسمت باستعادة الاستقرار والانطلاق نحو البناء والتنمية، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ستظل نموذجًا لقدرة المصريين على التكاتف دفاعًا عن دولتهم ومستقبل الأجيال المقبلة.

وأكد صلاح حسب الله أن ثورة 30 يونيو كانت انتصارًا للإرادة الشعبية، وأن الشعب المصري كان صاحب الدور الأبرز في رسم ملامح هذه اللحظة التاريخية والدفاع عن الدولة الوطنية.

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