قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة المفوضية الأوروبية: الحوار مع الصين يجب أن يحقق نتائج ملموسة
بالتزامن مع إطلاق شريحة الطفل.. اعرف عقوبة استغلالهم عبر الإنترنت
إقبال غير مسبوق بشواطئ الإسكندرية.. القطاع الشرقي يسجل 100% والغربي يتجاوز الـ 90
دون خسائر بشرية.. اندلاع حريق فى منزلين بقرية المحروسة في قنا
مسابقة دولة التلاوة.. موعد وشروط التقديم للتصفيات الأولية الشفوية بمسجد السيدة نفيسة
الداخلية: ضبط المتهم بخطف هاتف سيدة في كفر الدوار وإعادة المسروقات
عماد النحاس يستفسر عن ضم طاهر للمصري.. والأهلي يتمسك باستمرار اللاعب
الأمم المتحدة تحذر من نينيو قوي يهدد بموجة جديدة من الارتفاع القياسي في الحرارة
رغد صدام حسين تنفي شائعة الابنة السرية للرئيس الراحل وتدعو إلى تحري الدقة
وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء أعمال الترميم في دير سانت كاترين
زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
أزمة العدادات الكودية على أعتاب الحل.. إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المشتركين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

30 يونيو.. من إنقاذ الدولة إلى تدشين الجمهورية الجديدة

30 يونيو
30 يونيو
محمد البدوي

مثّلت ثورة 30 يونيو واحدة من أبرز المحطات الفارقة في التاريخ المصري الحديث، بعدما أعادت رسم ملامح المشهد السياسي ووضعت الدولة على مسار جديد قائم على استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها. 

ثورة 30 يونيو

مشروعات قومية كبرى

وخلال السنوات التي أعقبت الثورة، شهدت مصر تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتوسعات غير مسبوقة في البنية التحتية والعمران والتنمية الاقتصادية، بالتوازي مع تعزيز دورها الإقليمي والدولي. 

مرحلة جديدة من البناء والتحديث

وفي ظل هذه التحولات، تتواصل قراءة وتقييم تأثيرات الثورة باعتبارها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من البناء والتحديث وصياغة رؤية مستقبلية أكثر اتساعًا للدولة المصرية.

طوق النجاة للدولة المصرية

وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية، حيث أعادت تصحيح المسار الوطني وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت بعد الثورة في ترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ثورة 30 يونيو

وخلال مشاركته في حفل تدشين كتاب «رجل الأقدار»، الذي عرضه الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، قال أبو العينين إنه عايش عن قرب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الفترة التي أعقبت عام 2011، وما صاحبها من تهديدات وتحديات أثرت على مختلف مناحي الحياة.

إرادة شعبية خالصة

وأوضح أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة شعبية خالصة، انطلقت من شعور المصريين بالخوف على وطنهم وهويتهم، مؤكدًا أنها «ثورة شعب حماها الجيش»، بعدما وقفت القوات المسلحة وقيادتها إلى جانب مطالب المصريين في لحظة تاريخية حاسمة.

ثورة 30 يونيو

وأضاف أن القيادة السياسية اتخذت موقفًا وطنيًا مسؤولًا في توقيت بالغ الدقة، وهو ما أعاد الأمل والثقة إلى المواطنين، ورسخ قيم الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، من أجل الحفاظ على الدولة وإعادة بنائها.

إطلاق رؤية تنموية غير مسبوقة

وأشار أبو العينين إلى أن ما أعقب ثورة 30 يونيو لم يقتصر على استعادة الاستقرار فقط، بل امتد إلى إطلاق رؤية تنموية غير مسبوقة اعتمدت على استثمار الطاقات البشرية والطبيعية والجغرافية التي تمتلكها مصر، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وتعزيز قطاعي الطاقة والتعدين.

ثورة 30 يونيو

وأكد أن الدولة تبنت فكرًا تنمويًا حديثًا يقوم على التوسع العمراني والخروج من نطاق الوادي الضيق إلى آفاق عمرانية أوسع، عبر إنشاء مدن جديدة ومشروعات إسكانية وزراعية وصناعية متكاملة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وخلق فرص استثمارية واعدة في مختلف المحافظات.

بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر

واختتم رئيس البرلمان الأورومتوسطي تصريحاته بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر، نجحت خلالها الدولة في تحويل العديد من المناطق غير المستغلة إلى مراكز تنموية واقتصادية واعدة، ما انعكس بصورة واضحة على تعظيم قيمة الأصول والأراضي وخلق فرص جديدة للنمو والتنمية المستدامة.

30 يونيو ثورة 30 يونيو رجل الأقدار السيسي أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة

التموين

وقف الدعم التمويني عن عدد من المواطنين.. أعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

فورد فوكاس

للمرة الثانية.. فورد تستدعي أكثر من 250 ألف سيارة فوكاس بسبب خطر توقف المحرك المفاجئ

لامبورجيني ريفويلتو 2026

للأثرياء فقط.. تسريب صور اختبار سيارة لامبورجيني السرية الجديدة

استدعاء أستون مارتن فالكيري

خطر حريق مفاجئ يجبر أستون مارتن على استدعاء سيارة فالكيري

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد