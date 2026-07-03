جهود مكثفة ببولاق الدكرور .. بدء رصف شارع ناهيا وحملات لإزالة الإشغالات | صور

قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، سلسلة من الجولات الميدانية والحملات المكبرة لمتابعة مشروعات التطوير وفرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والحيوية بنطاق الحي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتكليفات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

وشهد شارع ناهيا الحيوي بدء أعمال طبقة الرصف الأولى، بعد الانتهاء من رش مادة "البوتومين" اللاصقة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير الشارع ورفع كفاءته بالشكل الذي يسهم في تحقيق سيولة مرورية كبرى وتسهيل حركة المواطنين، وتابع رئيس الحي الأعمال ميدانيًا للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وجودة التنفيذ.

وفي سياق متصل، أسفرت الجهود الميدانية لقطاعات الحي المختلفة عن تحقيق حزمة من الإنجازات، جاء أبرزها:

-تطوير محيط مستشفى بولاق العام: حيث تم تطهير ورفع كافة المخلفات والتراكمات أسفل محور صفط اللبن، وبناء سور حضاري بجوار مدخل محطة التجارب، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور العام.



-حملة مكبرة لإزالة الإشغالات: حيث قاد نائب رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وقوة شرطة المرافق، حملة موسعة استهدفت شارعي "ناهيا" و"ترعة الزمر"، وأسفرت عن رفع الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية التي تعيق حركة السير، وتم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

-تكثيف أعمال النظافة: واصلت أجهزة الحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع كفاءة الشوارع بجميع القطاعات، مستعينة بالمعدات وسيارات الحي ولودر النظافة لرفع التراكمات أولًا بأول.

ومن جانبه، أكد رئيس حي بولاق الدكرور على استمرار ومواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة كافة المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي، بهدف استعادة المظهر الحضاري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذاً لخطط الدولة التنموية.