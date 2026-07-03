خبير أسري يحذر: التعارف الإلكتروني يخفي حقائق صادمة عن شريك الحياة

أكد المستشار وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف غيّرت شكل العلاقات الإنسانية، وأسهمت في ظهور أنماط من الارتباط تفتقر إلى المعرفة الحقيقية بالطرف الآخر، الأمر الذي أدى إلى زيادة النزاعات الأسرية والقضايا المرتبطة بالزواج.

تعرض بعض الأشخاص لعمليات نصب

وأوضح، خلال حواره مع برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الواقع العملي يكشف عن العديد من الحالات التي انتهت بخسائر مادية وأسرية نتيجة الثقة في علاقات بدأت عبر الإنترنت، مشيرًا إلى تعرض بعض الأشخاص لعمليات نصب أو الارتباط بشركاء لم يعرفوا عنهم سوى الصورة التي قدموها عبر وسائل التواصل.

وأضاف أن الزواج لا ينبغي أن يُبنى على التعارف الإلكتروني فقط، لأنه علاقة تقوم على معرفة الأسر والبيئة الاجتماعية لكل طرف، مؤكدًا أن الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت قد يؤدي إلى اكتشاف حقائق صادمة بعد الزواج، بسبب حرص كل طرف على إظهار أفضل صورة عن نفسه وإخفاء عيوبه.

كثرة العلاقات قبل الزواج

وأشار إلى أن كثرة العلاقات قبل الزواج قد تؤثر سلبًا على مفهوم الالتزام والاستقرار الأسري، وتفتح الباب أمام المقارنات المستمرة، وهو ما ينعكس على مستوى الثقة والإخلاص بين الزوجين.

تحري الدقة قبل الإقدام على الزواج

وشدد المستشار وليد عبدالحميد على ضرورة تحري الدقة قبل الإقدام على الزواج، والاعتماد على تعارف جاد يقوم على الوضوح والاحترام ومعرفة الخلفية الأسرية للطرفين، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة.