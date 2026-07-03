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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ5.5 ملايين شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»
مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ5 ملايين و504 آلاف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، منذ انطلاقها في فبراير 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code) للمقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، التي تظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكدت الوزارة حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg، أو عبر الصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن)

100 مليون صحة وزارة الصحة والسكان الفحص الطبي مبادرة رئيس الجمهورية qr code

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