هل يجوز الصلاة دون وضوء بسبب الجبيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم الصلاة في حال وجود جبيرة أو جرح مغطى لا يمكن غسله أثناء الوضوء.

حكم الصلاة في حال وجود جبيرة أو جرح لا يمكن غسله في الوضوء

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه الحالة تُعرف فقهيًا بـ«المسح على الجبيرة»، مشيرًا إلى أن القاعدة الشرعية تقول: «الميسور لا يُترك بالمعسور».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب على المسلم أن يتوضأ ويغسل ما يستطيع غسله من أعضاء الوضوء، أما الجزء المصاب أو الموضوع عليه جبيرة أو ضمادة، فيُكتفى بالمسح عليه من الخارج دون غسله، تجنبًا لحدوث ضرر أو زيادة الإصابة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وجود الجبيرة لا يُسقط الوضوء ولا يوجب التيمم طالما يمكن غسل باقي الأعضاء، مشددًا على أن هذا التيسير من رحمة الشريعة، وأن الصلاة في هذه الحالة صحيحة بإذن الله.