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إرتفاع إصابات إيبولا في الكونجو لـ 1502 ‌حالة ⁠منها 473 وفاة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إرتفاع إصابات إيبولا في الكونجو لـ 1502 ‌حالة ⁠منها 473 وفاة

مصاب آيبولا
مصاب آيبولا
محمود نوفل

إرتفعت ​عدد حالات الإصابة ⁠المؤكدة ​بفيروس إيبولا ​في جمهورية الكونجو ​الديمقراطية ​ارتفع إلى 1502 ‌حالة ⁠منها 473 وفاة.

جاء ذلك في تقارير ترصد أخر تطورات الفيروس في البلاد صادرة عن حكومة الكونجو الديمقراطية. 


وبحسب التقارير الحكومية ؛ فقد سُجلت هذه ​الحالات ​في ⁠الأقاليم ​الشرقية، وهي ​إيتوري ⁠ونورث كيفو ⁠وساوث ​كيفو.

وكانت  منظمة الصحة العالمية، نفت عزمها رفع تقييمها للمخاطر الناجمة عن مرض الإيبولا، على الرغم من تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في فرنسا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، له "إن المخاطر بالنسبة لبقية العالم لا تزال منخفضة".


وذكر تيدروس، أنه منذ أول تفشٍ معروف للإيبولا قبل 50 عاما، وقعت عشرات الآلاف من الحالات في أفريقيا،مقابل أقل من 30 حالة في بقية العالم.

وقال تيدروس: "هذه الحالة هي تذكير بالمخاطر التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية"، مضيفا أنه تم تسجيل إصابة ما يقرب من 80 متطوعا في المجال الطبي حتى الآن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الطبيب في حالة جيدة بالنظر إلى الظروف، حيث يعاني من الحمى وأعراض خفيفة.

وأشاد تيدروس، بالتوسع السريع في قدرات العلاج وفحوصات الإيبولا في الكونغو، لكنه أورد أيضا عددا من المشاكل.

وأضاف: "إن تفشي المرض يستمر في الانتشار بشكل أسرع من تدابير الاستجابة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيجري اختبار عقارين محتملين لعلاج الأمراض التي تسببها سلالة "بونديبوجيو" من فيروس الإيبولا في الكونغو، وهذان العقاران هما عقار الإيبولا التجريبي إم بي بي 134 وعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

ومن المقرر أن يشارك في هذه التجارب حوالي ألف مريض ثبتت إصابتهم بالمرض، وحتى الآن، لا يوجد لقاح ولا علاج محدد لسلالة بونديبوجيو

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