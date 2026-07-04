نقلت قناة سي إن إن" عن مصادرها القول بأن واشنطن رصدت تجسسا إسرائيليا على مسؤولين أمريكيين وإيرانيين.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القبض على شاب أمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا ويقيم في إسرائيل، للاشتباه في تنفيذه أنشطة تجسسية لصالح إيران، شملت توثيق وتصوير مواقع حساسة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات عن كل مهمة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عملية الاعتقال جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار تعاون بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وبالاستناد إلى معلومات قدمتها أجهزة أمنية دولية. وأوضحت أن المشتبه به يواجه تهمًا بالتواصل مع عميل أجنبي والإضرار بأمن الدولة.



وبحسب بيان الشرطة، فقد قدمت، مذكرة اتهام رسمية بحق الشاب تمهيدًا لتوجيه لائحة اتهام رسمية خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن قيامه بتنفيذ مهام مختلفة لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.

وأظهرت تفاصيل التحقيق أن المشتبه به نفذ عمليات توثيق وتصوير لمواقع وصفت بأنها حساسة، وذلك بتكليف من جهات استخباراتية إيرانية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة عن كل مهمة.

وأكدت السلطات أن عملية توقيفه جاءت نتيجة عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بالتعاون مع هيئات أمنية دولية، التي ساهمت في توفير المعلومات اللازمة للإطاحة به.