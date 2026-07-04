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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر التقرير الطبي لإصابة مدير الأزمات بمجلس مدينة قليوب خلال حملة إزالة

مدير إدارة الأزمات
مدير إدارة الأزمات
إبراهيم الهواري

كشف التقرير الطبي لإصابة محمد مصطفى عوكة، مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة قليوب بكسر في قصبة الساق وحاجته إلى تدخل جراحي لتركيب شرائح ومسامير إثر تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في تنفيذ أعمال إزالة جمالون مخالف بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بعد سقوط جزء من أحد الحوائط عليه خلال تنفيذ الحملة.


من جانبه تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية الحالة الصحية للمصاب على مدار الساعة موجها بسرعة نقله إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما كلف المحافظ اللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب بمرافقة المصاب ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة والتنسيق مع الأطقم الطبية لتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة مع رفع تقارير دورية بشأن تطورات حالته.


وأوضحت الفحوصات والأشعة الطبية إصابة مدير إدارة الأزمات بكسر في قصبة الساق فيما أكدت الأشعة المقطعية حاجته إلى إجراء جراحة لتثبيت الكسر باستخدام شرائح ومسامير وجارٍ استكمال الإجراءات الطبية تمهيدا لإجراء العملية.


وأكد محافظ القليوبية استمرار متابعته للحالة الصحية للمصاب موجها بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية حتى تماثله للشفاء ومتمنيا له الشفاء العاجل والعودة إلى عمله في أقرب وقت.


وأشاد المحافظ بما يبذله العاملون بالأجهزة التنفيذية من جهود ميدانية وتضحيات أثناء تنفيذ حملات إزالة المخالفات مؤكدا استمرار المحافظة في التصدي بكل حزم لمخالفات البناء مع الالتزام بتوفير أعلى درجات السلامة والأمان للعاملين خلال تنفيذ الحملات.

القليوبية محافظة القليوبية مدير إدارة الأزمات مجلس مدينة قليوب قليوب

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