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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

80 فرصة عمل جديدة للشباب بالعاشر من رمضان

شعار محافظة الاسماعيلية
شعار محافظة الاسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير 80 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وتعليمات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبقيادة سامية عبدالسلام مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.


وأكدت سامية عبدالسلام أن الوظائف المتاحة تشمل عمال إنتاج وعمال مخازن، بخبرة أو بدون خبرة، على أن يكون العمل بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.


وأوضحت أن الشركة توفر العديد من المزايا للعاملين، من بينها وسائل مواصلات مجانية ذهابًا وإيابًا يوميًا، ومرتبات مجزية مع زيادة سنوية، وحافز إنتاج شهري، ومنحة كل ثلاثة أشهر، ووجبة يومية، إلى جانب التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الخاص، مع العمل بنظام الثلاث ورديات.
وأضافت أن شروط التقديم تتضمن الحصول على مؤهل متوسط، وألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 42 عامًا، ولا يشترط توافر خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وموقف واضح من التجنيد، وبرنتًا تأمينيًا.


وأوضحت مديرية العمل أن التقديم متاح ورقيًا بمقر ديوان المديرية (إدارة التشغيل)، أو من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها بمراكز التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير، وفايد، كما يمكن التقديم مباشرة بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، شارع الخرطوم، مفارق ميليكي لاند، بجوار مصنع الضحى.
ويبدأ التقديم اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو وحتى الخميس 9 يوليو 2026، وللاستفسار يمكن التواصل مع الشركة عبر الرقم: 01285345301.

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