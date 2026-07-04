استمرار المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد

في إطار حرص الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة ) بوزارة الشباب والرياضة على تعزيز مفهوم الرياضة للجميع ، استمرار فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد ، ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر.

وتقام الفعاليات يومي السبت و الثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

وأوضح فكري أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد على أهمية الرياضة كأسلوب حياة.

يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، وحنان مجدي محافظ الوادى الجديد ، وتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة .