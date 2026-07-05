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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستضيف الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة حول تغذية الحيوان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خلال الدورة
خلال الدورة
وفاء نور الدين

تعقد هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قطاع التعاون التقني وإدارة أفريقيا - الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة حول "تغذية الحيوان"، وذلك تحت مظلة اتفاقية "الأفرا" (الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين)، في إطار دور مصر الريادي في نقل التكنولوجيا النووية السلمية ودعم الأشقاء في القارة الأفريقية. 


تقام هذه الدورة على مدار أسبوعين من 5 يوليو إلى 16 يوليو 2026، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتدربين من مختلف الدول الأفريقية. 


وأكد  الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، على الأهمية الاستراتيجية لانعقاد هذه الدورة في مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تسخر كافة إمكانياتها البحثية والتكنولوجية لدعم خطط التنمية المستدامة والأمن الغذائي في القارة السمراء. 
وقال  الدكتور نادر عبد الحليم "إن التحديات المناخية الراهنة التي تواجهها القارة الأفريقية تفرض علينا تبني حلول علمية مبتكرة وغير تقليدية. وتأتي تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية السلمية في مقدمة هذه الحلول، خاصة في مجالات تحسين الإنتاجية الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية التي تمثل عصب الاقتصاد في العديد من المجتمعات الإفريقية".
وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية قائلا: "إن هيئة الطاقة الذرية المصرية، من خلال مراكزها المتخصصة مثل مركز البحوث النووية والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، تمتلك بنية تحتية متطورة وخبرات بشرية على أعلى مستوى، ونحن حريصون عبر اتفاقية الأفرا والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نقل هذه المعرفة للأشقاء الأفارقة لتعزيز قدراتهم الوطنية وتطوير سلاسل إنتاج الغذاء".

 
من ناحية اخري تستهدف الدورة التدريبية تسليط الضوء على استخدام التقنيات والنظائر المستقرة والمشعة في مجالات تغذية الحيوان، وتتبع ديناميكيات المغذيات في أنظمة التربة والنبات والحيوان الذكية مناخياً، فضلاً عن رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية والأعلاف باستخدام تقنيات التشعيع الجامي. 


ومن جانبه، أوضح  الدكتور ولاء حسانين، المنسق المحلي للدورة التدريبية، أن البرنامج التدريبي تم إعداده بدقة ليجمع بين الجوانب النظرية المتقدمة والتطبيقات العملية والميدانية الزاخرة
وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن محاضرات يلقيها نخبة من العلماء المصريين والدوليين، ومنهم خبيرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتورة روزلين كافيدها كاهيندي من جامعة تشوكا بكينيا، والبروفيسور محمد عبد المنعم الخبير الدولي السابق بالأمم المتحدة، والبروفيسور محسن شكري من المركز القومي للبحوث، إلى جانب كوكبة من علماء الهيئة والجامعات المصرية.

هيئة الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغذية الحيوان الأفرا

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