صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد 5 يوليو 2026، على أداء إيجابي، إذ ارتفعت غالبية المؤشرات الرئيسية.
أداء المؤشرات الرئيسية
مؤشر EGX30: 51036 نقطة – التغير: ارتفاع 1.04%.
مؤشر EGX30 محدد الأوزان: 62850 نقطة – التغير: ارتفاع 0.86%.
مؤشر EGX30 للعائد الكلي: 23818 نقطة – التغير: ارتفاع 1.07%.
مؤشر EGX35-LV: 5984 نقطة – التغير: ارتفاع 0.73%.
مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة
مؤشر EGX70 متساوي الأوزان: 15799 نقطة – التغير: ارتفاع 0.78%.
مؤشر EGX100 متساوي الأوزان: 21487 نقطة – التغير: ارتفاع 0.76%.
مؤشر الشريعة الإسلامية: 5745 نقطة – التغير: ارتفاع 0.63%.
مؤشر تميز: 28627 نقطة – التغير: انخفاض 0.23%.