صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد 5 يوليو 2026، على أداء إيجابي، إذ ارتفعت غالبية المؤشرات الرئيسية.

أداء المؤشرات الرئيسية

مؤشر EGX30: 51036 نقطة – التغير: ارتفاع 1.04%.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان: 62850 نقطة – التغير: ارتفاع 0.86%.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي: 23818 نقطة – التغير: ارتفاع 1.07%.

مؤشر EGX35-LV: 5984 نقطة – التغير: ارتفاع 0.73%.

مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان: 15799 نقطة – التغير: ارتفاع 0.78%.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان: 21487 نقطة – التغير: ارتفاع 0.76%.

مؤشر الشريعة الإسلامية: 5745 نقطة – التغير: ارتفاع 0.63%.

مؤشر تميز: 28627 نقطة – التغير: انخفاض 0.23%.