محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي للبناء العشوائي المخالف بكل حزم

وجَّه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم للبناء العشوائي المخالف، وعدم التهاون مع المخالفات، وفرض الانضباط وهيبة الدولة.

وفي ضوء توجيهات المحافظ، نفذ حي أول المنتزه حملة مكبرة لإزالة وهدم متغيرات مكانية ناتجة عن حالات بناء مخالف دون ترخيص بالظهير الريفي للحي، كما تمكن حي وسط من إيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بمحلين في شارعي الخديوي وإيزيس بدائرة الحي، وإحالة الواقعتين إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت وحدة التدخل السريع بحي ثان المنتزه بإزالة أعمال بناء مخالفة في عزبة "سركيس" بالظهير الريفي للحي، كما هدمت أسوارًا أُقيمت دون ترخيص بشارع عيسى الحداد.

وأكد رؤساء الأحياء استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعامل مع جميع المتغيرات المكانية الخاصة بحالات البناء المخالف، والتصدي الحاسم لأية محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني، وفرض سيادة القانون، وحماية الأرواح والممتلكات.