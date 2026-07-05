حكومة توجو تعلن مصرع 5 أشخاص جراء الفيضانات و استمرار عمليات الإنقاذ

أعلنت حكومة توجو أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت عدة مناطق في البلاد.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم / الأحد /، أن منطقة خليج غينيا شهدت هطول أمطار غزيرة بصورة غير معتادة في نهاية يونيو الماضي، بالتزامن مع بداية موسم الأمطار؛ ما تسبب في فيضانات شديدة في توجو، وكذلك في كوت ديفوار وغانا ونيجيريا.

وذكرت الحكومة التوجولية - في بيان بثه التلفزيون الوطني - "أنه حتى الآن، بلغ عدد القتلى خمس حالات، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة و اضطرابات كبيرة في حركة المرور".

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي استمرت لعدة ساعات، في غمر العديد من المنازل، لاسيما في العاصمة لومي؛ ما اضطر بعض الأسر إلى مغادرة منازلهم.

وأوضحت الحكومة أن عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للسكان والمجتمعات المتضررة جارية حاليًا، إلى جانب جهود تأمين المناطق المعرضة للخطر، فضلاً عن تنفيذ تدابير دعم للأسر المتضررة.

ودعت عدة أحزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني، خلال الأيام الأخيرة، سكان المناطق غير المتضررة إلى إظهار التضامن مع المتضررين.

يذكر أن توجو ليست الدولة الوحيدة التي تضررت من هذه الأمطار الغزيرة، إذ لقى 59 شخصًا حتفهم في كوت ديفوار، و12 آخرون في غانا.