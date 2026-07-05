كلوب يعود إلى التدريب.. يوافق على قيادة منتخب ألمانيا خلفًا لناجلسمان

حسم الألماني يورجن كلوب موقفه من العودة إلى عالم التدريب، بعدما وافق على تولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لجوليان ناجلسمان، الذي غادر منصبه رسميًا عقب خروج "المانشافت" من كأس العالم 2026.

وجاءت التطورات بعد الأزمة التي أعقبت وداع المنتخب الألماني منافسات البطولة من دور الـ32، إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب باراجواي، وهي النتيجة التي عجلت برحيل ناجلسمان عن منصبه.

رحيل ناجلسمان رسميًا

وكان جوليان ناجلسمان قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، رحيله رسميًا عن تدريب منتخب ألمانيا، بعدما تلقى انتقادات واسعة عقب الإخفاق في بطولة كأس العالم، لتنهي الهزيمة أمام باراجواي مشواره مع "المانشافت".

كلوب يوافق على المهمة

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن يورجن كلوب وافق على تولي تدريب منتخب ألمانيا، ليعود إلى العمل الفني بعد فترة من ابتعاده عن مقاعد المديرين الفنيين.

وكتب رومانو: "عاجل.. يورجن كلوب بات مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب ألمانيا.. لقد حُسم الأمر".

تفاصيل العقد قيد المناقشة

وأوضح رومانو أن الاتفاق المبدئي تم بالفعل، بينما لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد التفاوض، وتشمل مدة العقد، وخطة المشروع الرياضي، وآلية إنهاء ارتباط كلوب بمنصبه الحالي كمدير لقطاع كرة القدم العالمية في شركة "رد بول".

وأضاف: "وافق كلوب على تولي المهمة، ولا تزال تفاصيل العقد طويل الأمد، والمشروع، وآلية الخروج من مجموعة رد بول قيد المناقشة، لكنه سيكون المدير الفني الجديد. لقد عاد يورجن إلى التدريب".

رد بول تبحث عن البديل

وأشار رومانو إلى أن مجموعة "رد بول" بدأت بالفعل التحرك لتعويض رحيل كلوب، حيث وضعت النمساوي أوليفر جلاسنر ضمن أبرز المرشحين لتولي المنصب، إلا أن الأخير أنهى الأمر بتوقيعه عقدًا لتدريب نادي نوتنجهام فورست، ما دفع المجموعة إلى مواصلة البحث عن بديل مناسب.