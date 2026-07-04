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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنا جاهز.. كيف علق يورجن كلوب على مفاوضات تدريب منتخب ألمانيا؟

يورجن كلوب
يورجن كلوب
القسم الرياضي

علق يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول على مفاوضات الاتحاد الألماني لكرة القدم لتوليه تدريب المانشافت خلفا لـ ناجلسمان.

وتقدم ناجلسمان باستقالته من تدريب منتخب ألمانيا، عقب الإقصاء المبكر من كأس العالم وذلك بعد الخسارة أمام باراجواي في دور الـ 32 بركلات الترجيح.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أكد في بيان رسمي على الدخول في مفاوضات مع كلوب لخلافة ناجلسمان في قيادة الماكينات.

ويمتلك كلوب عقدًا مع ريد بول حتى 2029، بعد توليه منصب رئيس كرة القدم إلا أنه يمتلك بندًا في عقده يتيح له بالرحيل لقيادة منتخب ألمانيا.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية: يمكنني تأكيد المفاوضات،  لقد استعادت طاقتي بالكامل وأنا مستعد لخوض هذا التحدي. 

وتابع: الأمور سارت بسرعة كبيرة بعد استقالة ناجلسمان، وتواصل معي مسؤولو الاتحاد للحديث عن المهمة، لكن لا بد من إجراء مناقشات مكثفة، لأن المشكلات التي يواجهها المنتخب لا تتعلق بناجلسمان وحده، بل هناك أمور أخرى يجب تقييمها قبل اتخاذ أي قرار.

واختتم كلوب تصريحاته: أنا مستعد، وعندما تبدأ مثل هذه المحادثات يبدأ العقل في التفكير بسرعة، المنتخب الألماني يحتاج إلى تغيير جذري، وعلينا العمل على إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.

يورجن كلوب منتخب ألمانيا كأس العالم مونديال 2026 ناجلسمان

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