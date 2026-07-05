خبيرة صحة نفسية: إدمان البلاي ستيشن في الإجازة يهدد الأطفال.. والحل ليس المنع

حذرت الدكتورة كاترين ملك سفين، استشاري الصحة النفسية، من تحول ألعاب البلاي ستيشن إلى إدمان حقيقي لدى الأطفال خلال الإجازة الصيفية، مؤكدة أن الجلوس لساعات طويلة أمام الألعاب الإلكترونية يؤثر على سلوك الأطفال وعلاقتهم بأسرهم.

إدمان يؤثر على السلوك اليومي

أوضحت أن بعض الأطفال يقضون معظم يومهم أمام البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية، ما يؤدي إلى إهمال الطعام والشراب، وعدم الاستجابة للأهل، وظهور التوتر والعصبية وردود الفعل غير اللائقة نتيجة الجلوس لفترات طويلة.

الاتفاق أفضل من فرض القواعد

وأكدت أن التعامل مع الطفل لا يكون بالمنع أو إصدار الأوامر، وإنما من خلال اتفاق واضح يحدد الحقوق والواجبات، بحيث يشارك الطفل في تحديد عدد ساعات اللعب وتقسيمها على مدار اليوم.

بدائل تشجع الطفل على الابتعاد عن الشاشات

وشددت على أهمية توفير أنشطة بديلة تتناسب مع ميول الطفل، مثل الرياضة أو الفنون أو الموسيقى أو الدراما، مع ترك حرية الاختيار له وعدم فرض نشاط بعينه، لأن ذلك يزيد من التزامه واستمتاعه.

متى يستخدم الأهل سلطتهم؟

وأشارت إلى أن استخدام سلطة الوالدين يجب أن يكون فقط عند وجود خطر حقيقي على الطفل، مؤكدة أن إجبار الأبناء على ممارسة نشاط لا يرغبون فيه ليس الحل الأمثل، بل يجب الاستماع لاهتماماتهم وتشجيعهم عليها.

إشراك الطفل في وضع الجدول

واختتمت بالتأكيد على أن أفضل وسيلة لتنظيم وقت الإجازة هي إشراك الطفل في إعداد جدول يومه بنفسه، لأن مشاركته في التخطيط تجعله أكثر التزامًا بتنفيذ ما اتفق عليه، مع تخصيص وقت للأسرة إلى جانب اللعب والأنشطة المختلفة.