بقيمة 69مليار دولار.. جدل بسبب أكبر صفقة لمايكروسوفت|هل تؤثر على ألعاب البلاي ستيشن؟

أثارت صفقة شراء شركة Activision Blizzard من قبل مايكروسوفت بقيمة 69 مليار دولار، الكثير من التساؤلات حول مستقبل ألعاب الفيديو، واحدة من أهم هذه التساؤلات هي ما إذا كانت لعبة Call of Duty ستظل متاحة على منصة PlayStation.

Call of Duty

لعبة Call of Duty هي واحدة من أكثر سلاسل ألعاب الفيديو شعبية ومبيعًا في العالم، وهي متاحة حاليًا على منصات متعددة بما في ذلك PlayStation و Xbox. ومع صفقة شراء Activision Blizzard من قبل مايكروسوفت، تزايدت المخاوف بين المشجعين حول احتمالية أن تصبح اللعبة حصرية على منصة Xbox فقط.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هناك بعض الأخبار الجيدة لمحبي PlayStation، فقد أعلنت شركة Ubisoft أنها أبرمت صفقة مع Activision Blizzard تمنحها حقوق "الألعاب" لمدة 15 عامًا. وهذا يعني أنه حتى عام 2038، ستظل Call of Duty متاحة على PlayStation وستكون منصة Xbox ليست الخيار الوحيد للمشجعين.

ومن المتوقع أن تبدأ مايكروسوفت في إضافة ألعاب Activision Blizzard إلى خدمة Game Pass الخاصة بها بدءًا من العام المقبل. وهذا يعني أنه من المرجح أن تصبح العاب Call of Duty وغيرها من الألعاب الشهيرة قابلة للعب على Xbox من اليوم الأول لإصدارها.

وهذا يمثل تغييرًا كبيرًا من الممارسات السابقة حيث كانت Sony تحصل على عروض حصرية للعبة Call of Duty.

بالإضافة إلى ذلك، مايكروسوفت تشتهر بتوفير العابها الكبيرة على خدمة Game Pass بمجرد إصدارها، مما يعني أن اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بالألعاب بمجرد الاشتراك في الخدمة.

إكس بوكس وبلاي ستشين

صفقة شراء Activision Blizzard من قبل مايكروسوفت لها تأثيرات واسعة على صناعة الألعاب، وقد تغير من طريقة توفر وتجربة اللاعبين لألعاب مثل Call of Duty. وعلى الرغم من بعض المخاوف الأولية، يبدو أن هناك فرصًا لمشجعي PlayStation للاستمتاع باللعبة في المستقبل وأن مايكروسوفت قد يوفر فرصًا أفضل للاعبي Xbox من خلال خدمة Game Pass.

في السابق، كانت ألعاب مثل Crash Bandicoot وSpyro the Dragon حصرية لمنصة PlayStation، وهذا يثير قلق بعض المشجعين حيال احتمالية أن تصبح هذه الألعاب حصرية لمنصة مايكروسوفت في المستقبل.

وقد أدى هذا القلق إلى تقديم بعض المطالبات من قبل المشجعين للحفاظ على قابلية لعب الألعاب على جميع أجهزة التحكم بشكل دائم.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، تمتلك Activision Blizzard استوديوهات في لندن وغيلدفورد ووارينجتون. كما تمتلك الشركة شركة King التي تصنع لعبة Candy Crush Saga ولديها مقرين في ستوكهولم ولندن.

وبشكل عام، فإن هذه الصفقة تعني أنه سيتم التحكم في المزيد من الاستوديوهات في المملكة المتحدة من قبل Microsoft.

وقد صرحت هيئة Ukie، وهي هيئة تمثل شركات الألعاب في المملكة المتحدة، لبي بي سي أن الاستثمار الدولي مثل هذا كان جزءًا حاسمًا من صناعة الألعاب في المملكة المتحدة. ووفقًا للهيئة، فإن 89٪ من إجمالي الاستثمار في صناعة الألعاب في المملكة المتحدة بين يناير 2017 ويونيو 2022 جاء من شركات خارج المملكة.

وبالنسبة لألعاب Microsoft الحالية، فإنها تمتلك مجموعة واسعة من الألعاب. فهي تمتلك الآن لعبة World of Warcraft التي كانت تحت ملكية Blizzard، وتمتلك أيضًا ألعابًا مشهورة مثل Minecraft التي تم الاستحواذ عليها من Mojang بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2014.

واستحوذت مايكروسوفت على عدد كبير من صناعة الألعاب لتعزيز وجودها في هذا القطاع. وتمتلك الآن أكثر من 20 استوديو للألعاب المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الألعاب الشهيرة التي ستصبح جزءًا من مجموعة مايكروسوفت، بما في ذلك Tony Hawk's Pro Skater وFallout وDiablo وObsidian وCandy Crush Saga، وهناك المزيد من الألعاب المشهورة قيد الاستحواذ من قبل مايكروسوفت.

وبشكل عام، يعني هذا الاستحواذ أن مجموعة ألعاب Microsoft ستتوسع بشكل كبير وسيتمتع اللاعبون بإمكانية الوصول إلى هذه الألعاب المشهورة تعلى جميع منصات الألعاب التي يدعمها Microsoft، مثل Xbox وPC. ومن المحتمل أن تستمر Activision Blizzard في إصدار ألعابها على المنصات الأخرى أيضًا، ولكن من الممكن أن تكون هناك ميزات محددة أو محتوى إضافي يكون حصريًا لأجهزة Microsoft.

في عالم صناعة الألعاب المتزايدة بسرعة، تعد Activision واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. تشتهر Activision بإنتاج ألعاب مثيرة ومحبوبة من قبل اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار نمو صناعة الألعاب، تعمل Activision على توسيع هيمنتها وتقديم تجارب لعب مبتكرة ومذهلة.

وتتضمن مجموعة ألعاب Activision العديد من العناوين الشهيرة والمحبوبة، ويعود تاريخ الشركة إلى عام 1979، ومنذ ذلك الحين، قدمت العديد من الألعاب الأيقونية التي تركت بصمتها في صناعة الألعاب. واحدة من ألعابها الأكثر شهرة هي سلسلة Call of Duty، التي تعد واحدة من ألعاب إطلاق النار الأكثر شعبية في التاريخ. تقدم السلسلة تجارب متعددة اللاعبين وقصصًا ملحمية في إطارات زمنية مختلفة، وفي السنوات الأخيرة، تم إعادة إحياء هذه الألعاب وتحديثها لتناسب الأجيال الحديثة من اللاعبين، مما جعلها تستمر في جذب جمهور واسع.