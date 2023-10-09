سامح منتصر: التقسيط ثقافة مصرية أصيلة.. والتكنولوجيا لعبت دورا كبيرا فى تطورها

صرح سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة ميد تقسيط أن التقسيط ثقافة أصيلة بالمجتمع المصرى .

وقال فى تصريح خاص على هامش مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم أن التطور التكنولوجي طال كل شىء بما فى ذلك ثقافة التقسيط والتى باتت افضل واسرع بحكم التطبيقات والمنصات التكنولوجية المختلفة المهتمة بهذا الشأن .

وأضاف: منذ 2022 تم تمويل احتياجات نحو 16000 عميل، بحجم تمويلات وصلت إلى نحو 180 مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم تقديم خدمة التقسيط من خلال تطبيق الهاتف المحمول، الذي ييسر خطوات التفعيل ومنح التمويل للعملاء، حيث يحصل العميل على التمويل لتقسيط السلع والخدمات مثل السلع المعمرة من بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية والآثاث وأخرى.

وأكد أن ذلك يأتى لتحسين مستوى الاستثمار المالي للعملاء وتيسير حياتهم اليومية بطرق آمنة وسريعة وقليلة المخاطر، كما أنها توفر أفضل تجربة حلول غير مصرفية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتطورة التي تمكن الشركة وعملائها من تحقيق النمو.