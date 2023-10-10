مفاجأة صادمة لمحبي لعبة كول أوف ديوتي Call of Duty

أكدت شركة Activision المطورة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty "كول أوف ديوتي"، أن إطلاق نسخة Call of Duty: Warzone Mobile قد تم تأجيلها إلى ربيع 2024، ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب تأجيلها أو متى سيتم إصدارها بالضبط.

وتم تقديم Call of Duty: Warzone Mobile في العام الماضي، وكان من المفترض أن تظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، لكن هذا الأمر لن يحدث كما أكدت الشركة.

وعلى الرغم من أن اللعبة قابلة للعب في عدة دول محددة، إلا أنه كان من المتوقع إطلاقها عالميًا في الأول من نوفمبر على أبعد تقدير من هذا العام، إلا أن تأجيل الشركة لإطلاقها ربيع 2024 سبب صدمة كبيرة لدى الكثير.

وبعد نجاح نسخة Call of Duty: Mobile، كانت شركة Activision ملتزمة بتقديم نسخة جديدة، منذ أن تم إطلاق اللعبة بشكل تجريبي في مارس، وكانت قد تمكنت Activision من طرح عدد كبير من التحسينات والميزات الجديدة بما في ذلك الرسومات المحسنة وقوائم التحميل وأوضاع اللعب الجماعي الإضافية.

وسيتمكن عشاق Call of Duty الذين يقومون بالطلب المسبق على App Store أو التسجيل المسبق على Google Play من الوصول إلى بعض المكافآت عند إطلاق اللعبة في العام المقبل، والتي سيتم الكشف عنها مع اقتراب موعد الإصدار.