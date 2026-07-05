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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد إعلان إصابتها.. كل ما تود معرفته عن مرض ابنة أحمد زاهر

نور أبنة أحمد زاهر
نور أبنة أحمد زاهر
هاجر هانئ

تصدر الفنان أحمد زاهر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف بعض الأسرار عن حياته الشخصية خلال إستضافته  في برنامج “منا وفينا” عبر منصة المشهد.

أعلن الفنان أحمد زاهر عن أصعب أزمة مر بها في حياته، بعدما تحدث لأول مرة عن إصابته بالغدة الدرقية وشعوره بالذنب بعد إصابة ابنته نور بالمرض نفسه.

وفي هذا السياق نعرض فيما يلي أبرز المعلومات حول مرض الغدة الدرقية عند الأطفال بعد إصابة نور أبنة أحمد زاهر.

 اضطرابات الغدة الدرقية لدى الأطفال 


قد تحدث أمراض الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة كميات مفرطة من هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو كميات غير كافية منه (قصور الغدة الدرقية). كما قد تنجم هذه الأمراض عن اضطراب في المناعة الذاتية، أو السرطان، أو نمو كتل غير سرطانية في الغدة الدرقية. وتترتب على هذه الاضطرابات عواقب تتعلق بالتمثيل الغذائي، ولكن الأهم من ذلك أنها قد تؤثر على نمو الدماغ والهيكل العظمي والأنسجة الأخرى.

تشمل اضطرابات الغدة الدرقية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال ما يلي:
قصور الغدة الدرقية (سواء كان خلقياً أو مكتسباً)
فرط نشاط الغدة الدرقية (ويُعرف أيضاً بمرض غريفز)
عقيدات الغدة الدرقية
سرطان الغدة الدرقية

 


ما هي علامات اضطرابات الغدة الدرقية لدى الأطفال؟


قد تظهر العلامات المبكرة لقصور الغدة الدرقية الخلقي في صورة يرقان (اصفرار الجلد أو العينين)، ونوم مفرط، وضعف في توتر العضلات، وبرودة وشحوب في الجلد، وتضخم اللسان، وانتفاخ البطن مع بروز السرة. ومن الضروري التأكيد على أن قصور الغدة الدرقية الخلقي حالة خطيرة تتطلب علاجاً فورياً؛ لذا يُعد فحص حديثي الولادة إجراءً قياسياً في مؤسستنا للكشف عن هذه الحالة.

في حالة التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي (التهاب هاشيموتو)، قد تظهر على الأطفال علامات تضخم الغدة الدرقية وأعراض قصور نشاطها، مثل التعب، والإمساك، وجفاف الجلد، وزيادة الوزن، وضعف النمو.

يرتبط مرض غريفز بفرط نشاط الغدة الدرقية. وبالإضافة إلى تضخم الغدة، قد تشمل الأعراض جحوظ العينين، وزيادة الشهية، والأرق، والنمو السريع، وفقدان الوزن، وتراجع الأداء الدراسي.

ما هي الفحوصات التي تكشف عن اضطرابات الغدة الدرقية؟

تشمل الفحوصات المستخدمة للتشخيص ما يلي:

1. فحوصات الدم لتحليل مستويات الهرمونات في مجرى الدم.

2. فحوصات تصويرية متخصصة لفحص الغدة الدرقية.
 

أحمد زاهر اضطرابات الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية نور أبنة أحمد زاهر

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