قبل مباراة الأرجنتين.. الشيخ أحمد ترك يطالب المصريين بصلاة قضاء الحاجة لدعم المنتخب

دعا الشيخ أحمد ترك، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، المصريين لأداء صلاة قضاء الحاجة والدعاء لمنتخب مصر بالفوز في المباراة القادمة أمام الأرجنتين في كأس العالم.

ونشر أحمد ترك، على صفحته الرسمية على فيس بوك: بإذن الله موعدنا يوم الثلاثاء 7/7 الساعة 7 بتوقيت القاهرة، كل واحد فينا يصلى ركعتين قضاء حاجة والدعاء لأبطالنا فريق المنتخب القومى بالتوفيق والتسديد حتى تتأهل مصر لدور الثمانية.

وتابع: إثبات البطولة فى كأس العالم مش مجرد انتصار كروى لعشاق الكرة، بل له مكاسب دولية لمصر تفوق الخيال وقوة ناعمة أمام عدد البشر على وجه الأرض.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر امام الأرجنتين فى اطار منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2026

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر والأرجنتين عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عقب الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-3 فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد دالاس بولاية تكساس.