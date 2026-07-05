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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيثان هوك وراسل كرو لأول مرة في The Weight سبتمبر القادم

إيثان هوك
إيثان هوك
تقى الجيزاوي

بعد عرضه في مهرجاني صاندانس السينمائي، وبرلين السينمائي الدولي (البرليناله)، تستقبل دور العرض المصرية في 17 سبتمبر القادم، فيلم إيثان هوك وراسل كرو الجديد "The Weight" للمخرج بادريك ماكينلي والذي حصل على إشادة نقدية واسعة منذ عرضه الأول، حيث أثنى النقاد على الأداءين القويين لإيثان هوك وراسل كرو، والإخراج الذي جمع بين التشويق والدراما الإنسانية في أجواء بصرية آسرة. كما اعتُبر الفيلم واحدًا من أبرز أعمال الموسم بفضل قصته المؤثرة ونهايته التي وصفها عدد من النقاد بأنها من أكثر النهايات تأثيرًا هذا العام.


هو فيلم دراما تاريخية وتشويقية، تدور أحداثه خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة وتحديدا في ولاية أوريغون عام 1933، ويجمع لأول مرة بين إيثان هوك وراسل كرو في مواجهة مليئة بالتوتر والبقاء، حيث يقدم الفيلم مزيجًا من الدراما التاريخية وأفلام البقاء والتشويق، مستلهمًا روح أفلام السبعينيات التي تعتمد على الشخصيات أكثر من المؤثرات البصرية. 

ويستكشف موضوعات الأبوة، والتضحية، والحرية، والجشع، والصمود في وجه الظروف القاسية.


وقال إيثان هوك عن معنى عنوان الفيلم بالنسبة لي، يشير عنوان The Weight  إلى ثقل الحب، وما الذي تكون مستعدًا للتضحية به من أجله، وكيف تُحوّل هذا الحب إلى أفعال. هذا هو الجانب الذي استطعت الارتباط به أكثر من أي شيء آخر، فالفيلم يدور حول أشخاص يعتقدون أنهم مختلفون تمامًا، لكنهم يكتشفون أنهم يتشاركون أكثر مما كانوا يتخيلون، ويتحدون معًا لمواجهة الجشع المؤسسي. هذه فكرة تستحق القتال من أجلها". 


بينما أشار المخرج بادريك ماكينلي عن معنى العنوان "يحمل معنيين؛ الأول هو الوزن الحقيقي لحقائب الذهب التي يحملها السجناء، والثاني هو الثقل الذي يشعر به أب يحاول استعادة ابنته مهما كان الثمن، وقد تعمدنا ألا يظهر عنوان The Weight إلا بعد مرور نحو 12 دقيقة، وتحديدًا بعد لحظة انفصال صامويل عن ابنته، لأن هذه اللحظة هي التي تمنح العنوان معناه الحقيقي." 


وعن أسلوب الفيلم أوضح ماكينلي أن الفيلم مستوحى من أفلام المغامرات الكلاسيكية في السبعينيات، وخاصة فيلم Sorcerer، مع التركيز على الشخصيات، والواقعية، والتوتر النفسي أكثر من الاعتماد على المؤثرات الضخمة. 

"The Weight" 
الفيلم يشارك في بطولته مع إيثان هوك وراسل كرو كل من جوليا جونز وأوستن أميليو وآفي ناش، وتأليف شيلبي جاينز، ماثيو تشابمان، وماثيو بوي وإخراج بادريك ماكينلي، وإنتاج Construction Film، Fields Entertainment، Augenschein Filmproduktion، وتوزيع Vertical Entertainment و United Motion Pictures.

أحداث فيلم "The Weight" 
وتدور أحداث الفيلم عندما يُسجن صامويل مورفي (إيثان هوك)، وهو أب أرمل ومحارب سابق، في معسكر عمل قاسٍ بعد أن يُنتزع من ابنته الصغيرة. وهناك يعرض عليه مدير السجن كلانسي (راسل كرو) صفقة محفوفة بالمخاطر: إذا نجح في تهريب شحنة ضخمة من الذهب عبر مئات الكيلومترات من الغابات والجبال الوعرة، فسيحصل على حريته ويتمكن من استعادة ابنته. لكن الرحلة تتحول إلى صراع من أجل البقاء في مواجهة الطبيعة القاسية والخيانة والطمع والعنف.

مهرجاني صاندانس السينمائي فيلم إيثان هوك The Weight بادريك ماكينلي

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