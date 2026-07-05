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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد ثروت لـ«صدى البلد»: أواصل تصوير «عيلة عاملة عمايل» في سوريا

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد ثروت  عن آخر تطورات نشاطه الفني، مؤكدًا أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل «عيلة عاملة عمايل » داخل سوريا، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل الذي يجمع بين الدراما السورية والمصرية، مؤكدًا أنه يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وقال محمد ثروت، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يتواجد حاليًا في سوريا لاستكمال تصوير مشاهده في المسلسل، و أن لا صحة لتوقف المسلسل مشيرًا إلى أن أجواء العمل مميزة للغاية، وهناك تعاون كبير بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما انعكس على حالة من الحماس أثناء التصوير.

وأضاف أن مسلسل «عيلة عاملة  عمايل » يعد تجربة مختلفة بالنسبة له، خاصة أنه يجمع نخبة من الفنانين من مصر وسوريا، الأمر الذي يمنح العمل طابعًا خاصًا ويثري التجربة الفنية، لافتًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع أحداث مليئة بالمفاجآت.

وأوضح ثروت  أنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن التعاون بين صناع الدراما في البلدين يفتح الباب أمام أعمال عربية مشتركة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، أكد الفنان أنه يقرأ خلال الفترة الحالية عددًا من السيناريوهات الجديدة، لكنه لم يحسم موقفه النهائي  حتى الآن، موضحًا أنه يحرص دائمًا على اختيار الأعمال التي تضيف إلى مشواره الفني وتقدم له شخصيات جديدة ومختلفة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعه الجديد فور الاستقرار على السيناريو المناسب،

واختتم محمد ثروت تصريحاته بالتأكيد على أنه يتمنى أن ينال مسلسل «عيلة عاملة عمايل » إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة أنه يضم العديد من العناصر المميزة، سواء على مستوى القصة أو فريق العمل، مؤكدًا أن العمل سيحمل مفاجآت عديدة ستجذب المشاهدين منذ الحلقات الأولى.

الفنان محمد ثروت اخبار الفن نجوم الفن

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