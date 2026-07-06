نواف سلام يبحث مع قائد الجيش تنفيذ تفاهمات واشنطن وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الأمنية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ الإطار المنبثق عن المفاوضات التي عُقدت في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع البحث في الخطوات التنفيذية المرتبطة بهذا الإطار، ولا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق بين المؤسسات الرسمية لمواكبة المرحلة المقبلة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات المقررة، ويعزز دور الدولة في بسط الاستقرار ومتابعة التطورات الميدانية.