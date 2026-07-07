عاجل | إصابة 18 شخصًا إثر انفجار عبوتين ناسفتين في دمشق

أصيب 18 شخصًا، اليوم، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت به القاهرة الإخبارية.

وأكد مصدر أمني سوري أن قوى الأمن الداخلي بدأت عمليات بحث وتحقيق لكشف المتورطين في التفجير، مع تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط موقع الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري، وذلك تزامنًا مع وقوع الحادث.

ولا تزال السلطات السورية تتابع التحقيقات لكشف ملابسات الانفجار، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حالة المصابين أو الجهة المسؤولة عن التفجير.