بسبب خلافات مالية.. القبض على شخص تعدى على أخر بسلاح أبيض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالبحيرة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض لخلافات مالية بينهما .

أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.