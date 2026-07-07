ترامب: لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب:، أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “فرنسا وألمانيا ودول أخرى خذلتنا في حرب إيران”.

وأضاف ترامب:" لقد استثمرنا في الناتو.. وعلى الحلفاء أن يكونوا مستعدين للمساعدة".

وفي وقت سابق، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديداً بعد تأكيده أن "الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على جرينلاند"، في أحدث تصريح يعيد إلى الواجهة طموحاته المتعلقة بالجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والتي سبق أن طرح فكرة ضمها أو شرائها خلال ولايته الأولى.

وتتمتع جرينلاند بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها في المنطقة القطبية واحتوائها على موارد طبيعية وممرات بحرية ذات أهمية متزايدة، كما تضم قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، ما يجعلها محوراً مهماً في حسابات الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

