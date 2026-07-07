ترامب: أوقفت 8 حروب سابقة وأعتقد أني سأنهي التاسعة قريبًا

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه أوقف 8 حروب وأعتقد أنني سأنهي التاسعة وآمل أن نضع حدا للحرب في أوكرانيا قريبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب، إن أوكرانيا وروسيا ترغبان بالتوصل إلى اتفاق.



وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً جديداً بعد تأكيده أن "الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على جرينلاند"، في أحدث تصريح يعيد إلى الواجهة طموحاته المتعلقة بالجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والتي سبق أن طرح فكرة ضمها أو شرائها خلال ولايته الأولى.

وتتمتع جرينلاند بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها في المنطقة القطبية واحتوائها على موارد طبيعية وممرات بحرية ذات أهمية متزايدة، كما تضم قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، ما يجعلها محوراً مهماً في حسابات الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

