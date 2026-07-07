حل مشكلة ضعف المياه بقرى درب الأربعين بباريس بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين بباريس في محافظة الوادي الجديد، عن إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب التي كانت تعاني منها بعض المناطق في «درب الأربعين - المرحلة الثانية»، في إطار توجيهات علي نجاح رئيس المركز.

وذلك بضرورة المتابعة المستمرة لكافة شكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل، وتحت إشراف مباشر من الدكتور عطية خليل، نائب رئيس المركز.

وقال نجاح إن فرق الصيانة والعمل تحركت فور تلقى الشكوى، وقامت بتسليك خطوط المياه الرئيسية، وضخ المياه بكامل طاقتها داخل الشبكة؛ مما أدى إلى وصول المياه بانتظام وقوة إلى كافة المنازل، بما في ذلك المناطق المرتفعة التي كانت تواجه ضعفاً في الضغوط.

وأضاف أن الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لخدمة أهالينا، وتدعو المواطنين إلى التواصل المستمر للإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم لضمان سرعة التعامل معها وحلها.