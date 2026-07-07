نتنياهو يحذر من بيع مقاتلات F-35 لتركيا: سيقلب ميزان القوى في الشرق الأوسط

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع مقاتلات F-35 الأمريكية إلى تركيا، معتبراً أن الخطوة ستؤدي إلى الإخلال بميزان القوى في المنطقة.

وقال، خلال مقابلة مع CNN، إن تركيا تمتلك "طموحات عدوانية" وتسعى لاستعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية، مضيفاً أن تسليحها بهذه الطائرات سيشجعها على مزيد من العدوان.

وشدد نتنياهو على رفضه لهذه الخطوة، قائلاً: "لن أفعل ذلك".

كما شن نتنياهو هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبراً أن صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تجعل تركيا حليفاً للولايات المتحدة.