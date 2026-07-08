باكستان وسريلانكا تتفقان على تعزيز التنسيق في مجال مكافحة المخدرات

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اتفقت باكستان وسريلانكا على تعزيز التنسيق في مجال مكافحة المخدرات وتعزيز التعاون في مجال تدريب الشرطة، وذلك خلال لقاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ووزير الأمن العام السريلانكي أناندا ويجيبالا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كما اتفق الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - على تعزيز التعاون للحد من الهجرة غير الشرعية ومنع استخدام جوازات سفر مزورة.

وبحث الوزيران أيضا بنود مذكرة تفاهم بشأن التعاون لمكافحة الشبكات الإجرامية وغسيل الأموال، كما وافقا على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في باكستان وسريلانكا.