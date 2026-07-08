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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"المركزي القطري": ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 262.114 مليار ريال خلال يونيو

"المركزي القطري": ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 262.114 مليار ريال خلال يونيو
"المركزي القطري": ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 262.114 مليار ريال خلال يونيو
أ ش أ

أعلن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف في شهر يونيو الماضي بنسبة 1.24 %على أساس سنوي، لتصل إلى 262.114 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 258.898 مليار ريال.

و أوضح المركزي القطري، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يونيو 2026 بنسبة 1.48 %ة، أي بواقع 2.963 مليار ريال، لتصل إلى 202.629 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 34.980 مليار ريال، لتصل إلى 97.160 مليار ريال في يونيو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.

و أشار إلى ارتفاع في مخزون الذهب مع نهاية يونيو 2026 بنحو 10.099 مليار ريال، ليصل إلى 54.595 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.496 مليار ريال ،كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 27.919 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 45.687 مليار ريال بنهاية يونيو 2026.

وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو 2026 بقيمة 75 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2025، ليبلغ مستوى 5.186 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية ارتفاع في مخزون الذهب ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية

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