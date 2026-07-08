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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: 50 سفيرا ودبلوماسيا يشاركون احتفالات العيد القومي الـ1057 بشارع الفن

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن أكثر من 50 سفيرًا ومبعوثًا دبلوماسيًا سيشاركون محافظة القاهرة غدا الخميس احتفالها بعيدها القومي 1057، بشارع الفن بوسط القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاحتفال يأتى في إطار الاحتفاء بما شهدته العاصمة من نهضة تنموية وحضارية شاملة، وإبراز ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتاريخية وسياحية.

محافظ القاهرة 

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن القاهرة كانت أكثر المحافظات حظًا من مشروعات التطوير خلال سنوات قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الـ ١٢ حيث بلغ إجمالى المشروعات ٩٢٣٨ مشروعًا بتكلفة ٢.٨ تريليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات المنفذة ٧٧٨٨ مشروعًا بتكلفة ٢٦٨٣.١٦١ مليار جنيه،  أما المشروعات الجارى تنفيذها فتبلغ ١٤٥٠ مشروعًا بتكلفة ١١٦.٢٩٠ مليار جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة أن ما حدث من تطوير في محافظة القاهرة خلال ال ١٢ سنة الماضية كان وراءه رؤية حكيمة من القيادة السياسية وهو ما أسهم في التغيير غير المسبوق الذى حدث في العاصمة .

وأضاف إبراهيم صابر، أن العاصمة تحتاج سنويًا لبناء من ٢٠ : ٣٠ مدرسة لاستيعاب الطلاب الذين يتخطى عددهم ٢ مليون طالب، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ٥١٤ مشروع ما بين بناء مدارس وإضافة فصول بتكلفة ١٥.٣ مليار جنيه.

وفي مجال الصحة بلغ عدد المشروعات داخل العاصمة حوالي ٤٠٩ مشروع ما بين مستشفيات ومراكز صحية بتكلفة بلغت ٩.٤ مليار جنيه.

وفى مجال مشروعات البنية التحتية وإعادة التخطيط تم تنفيذ ٣١٠ مشروع فى قطاع خطوط مياه الشرب بتكلفة ١١.٩ مليار جنيه،  أما فى قطاع خطوط الصرف الصحى فقد تم تنفيذ ٦٥٠ مشروع بتكلفة ٢٣٤ مليار جنيه .

أما بالنسبة لقطاع محطات الكهرباء فقد تم تنفيذ ٢٢٧ مشروع بتكلفة ٥٦.٨ مليار جنيه،  وفى قطاع محطات الغاز الجديدة فقد تم تنفيذ ٢٤٥ مشروع بتكلفة ٧٠.١ جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الشباب والرياضة فقد تم الانتهاء من ١٥٨ مشروع بتكلفة بلغت ١٣ مليار جنيه .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة شهدت طفرة كبرى في مجال الطرق والنقل والمحاور والتي لولاها لتحولت القاهرة إلي جراج كبير ووصلت سرعة حركة السيارات إلي صفر في عدة مناطق، بالإضافة للخسائر التى كانت تقارب 50 مليار جنيه سنوياً، وزيادة استهلاك الوقود وتلوث البيئة وتعطل ساعات العمل وضعف فرص جذب الاستثمار .

وأكد محافظ القاهرة، أن ما شهدته المحافظة من مشروعات تنموية وتطوير عمرانى غير مسبوق كان له الأثر الأكبر فى ما حققته العاصمة من جوائز وتصنيفات إقليمية خلال الفترة الأخيرة،  مشيرًا إلى أن حصوله على جائزة أفضل محافظ عربى ضمن جوائز التميز الحكومي العربي يعد تكريمًا لجميع العاملين بمحافظة القاهرة وشركاء النجاح، ويعكس حجم الجهد المبذول لتطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بالبنية الأساسية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الجائزة تمثل دافعًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف محافظ القاهرة أن فوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة لتنمية المجتمع المحلي ضمن جوائز التميز الحكومى العربي يؤكد نجاح التجربة المصرية في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر للمواطن السكن اللائق وكافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إبراهيم صابر إلى أن أعمال التطوير حظيت بمتابعة واستحسان من الخارج الأمر الذى ساعد القاهرة على احتلال المركز الرابع ضمن قائمة أجمل 12 مدينة في العالم لعام 2026 وفقًا لتصنيف منصة Civitatis العالمية وهو ما يعكس ما شهدته العاصمة من تطوير شامل للمناطق التاريخية والسياحية والتراثية، والحفاظ على هويتها الحضارية الفريدة التي تجمع بين الحضارات الفرعونية والإسلامية والقبطية، فضلًا عن تطوير الميادين والمحاور والحدائق والمناطق المفتوحة، وهو ما جعل القاهرة تتفوق على عدد من كبرى مدن العالم.

كما أوضح محافظ القاهرة أن تصدر العاصمة تصنيف المدن الإفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار لعام 2025 الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية يؤكد نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسى

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