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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يعود للارتفاع من جديد اليوم

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
رانيا أيمن

واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، مدعومًا بصعود أسعار الذهب في السوق المحلية، ليواصل تحقيق مكاسب جديدة مقارنة بتعاملات أمس، كما عزز ارتفاعه منذ نهاية شهر يونيو، في ظل استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار.

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 46,320 جنيهًا، بزيادة بلغت 160 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء الذي سجل 46,160 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل الجنيه الذهب مكاسب قوية منذ نهاية شهر يونيو، إذ ارتفع من 45,480 جنيهًا في 30 يونيو إلى 46,320 جنيهًا اليوم، محققًا زيادة قدرها 840 جنيهًا خلال أول ثمانية أيام من شهر يوليو.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6,617 جنيهًا، بزيادة بلغت 23 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5,789.88 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 20.13 جنيهًا عن أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,962.75 جنيهًا، بزيادة قدرها 17.25 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب نحو 205,811.71 جنيهًا، بزيادة بلغت 715.38 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46,320 جنيهًا، بارتفاع قدره 160 جنيهًا عن تعاملات أمس.

الذهب سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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