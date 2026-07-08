المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يواصل مشاركته في تنفيذ المشروع القومي للمسرح المدرسي

يواصل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع المسرح بوزارة الثقافة، مشاركته في تنفيذ المشروع القومي للمسرح المدرسي "المدرسة فيها مسرح"، الذي يُقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة،، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم للتعليم المجتمعي والأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.



ويأتي المشروع، الذي يُنفذ خلال شهري يوليو وأغسطس 2026 لطلاب مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بجميع محافظات الجمهورية، تحت محور "أساطير الخلود ورمزية النيل في المسرح المدرسي"، انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب، وتنمية الحس الإبداعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.



وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن دور المركز في المشروع يرتكز على تقديم الدعم الفني المتخصص للإدارات والمديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات بالتعاون و إشراف الإدارة المركزية للأنشطةالطلابية بوزارة التربية والتعليم، من خلال منظومة تعاون وتنسيق متكاملة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، بما يسهم في توفير المسارح وقاعات البروفات المناسبة لاستقبال تدريبات وعروض المدارس بمختلف المحافظات، وتهيئة البيئة الفنية الملائمة لإنجاح المشروع.



كما يتولى المركز توفير النصوص المسرحية المختارة والملائمة للفئات العمرية المستهدفة، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية بما يحقق أهداف المشروع التربوية والثقافية.



وانطلاقًا من دوره باعتباره الذاكرة الوطنية للمسرح المصري، سيعمل المركز على توثيق العروض والأعمال الفائزة ضمن أرشيفه المصور، بما يحفظ هذه التجربة الوطنية الرائدة ويوثقها للأجيال القادمة، باعتبارها إحدى المحطات المهمة في دعم المسرح المدرسي المصري، وإحياء دوره في اكتشاف وصقل الطاقات الإبداعية.



ويؤكد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد إيمانها بأن المسرح المدرسي ليس نشاطًا فنيًا فحسب، بل هو وسيلة تربوية وثقافية فاعلة لبناء الشخصية المصرية، وتنمية الوعي، وإعداد جيل قادر على الإبداع والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.