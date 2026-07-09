ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريا أبي راشد

تألقت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود الذي حمل بعض الشراشيب مما زاد من أناقتها.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.