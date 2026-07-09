مش هتصدق .. سعر فستان بوسي يثير الجدل

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مواكب لأحدث صيحات موضة صيف 2026 وهي صيحة الـ polka dot.

قد حمل فستان بوسي توقيع براند zara فيما بلغ سعره ما يقرب من 2000 جنيه مصري مما جعل البعض يشعر بالدهشة لأنه في متناول الكثير.

أكملت بوسي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.