هل تحتاج إلى النظارة الشمسية عند الخروج نهارًا؟.. إليك ما يقوله أطباء العيون

يعتقد البعض أن ارتداء النظارة الشمسية يقتصر على فصل الصيف أو الرحلات الشاطئية، بينما يستخدمها آخرون كقطعة مكملة للمظهر فقط. إلا أن المتخصصين في طب العيون يؤكدون أن وظيفتها الأساسية هي حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تُسبب أضرارًا تتراكم بمرور الوقت.

ووفقًا لما أوردته صحيفة The Straits Times، فإن التعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية مناسبة قد يزيد من احتمالات الإصابة بعدد من مشكلات العين، من بينها إعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، ونمو أنسجة غير طبيعية على سطح العين، فضلًا عن تلف الشبكية لدى بعض الأشخاص.

هل ارتداء النظارة الشمسية ضروري؟

يؤكد أطباء العيون أن ارتداء النظارة الشمسية يُعد خيارًا صحيًا في معظم الأوقات عند التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار، ولا يرتبط الأمر بارتفاع درجة الحرارة، وإنما بشدة الأشعة فوق البنفسجية.

ويُنصح باستخدامها بشكل خاص في الحالات التالية:

أثناء القيادة نهارًا.

عند المشي أو ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

خلال الجلوس على الشواطئ أو بجوار المسابح.

في الأماكن التي تعكس أشعة الشمس، مثل الرمال أو المسطحات المائية.

كيف تؤثر أشعة الشمس في العين؟

التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب تغيرات تدريجية في أنسجة العين، وقد لا تظهر آثارها إلا بعد سنوات.

ومن أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بالتعرض المزمن لهذه الأشعة:

إعتام عدسة العين (المياه البيضاء).

ظفرة العين، وهي نمو نسيج على ملتحمة العين قد يمتد إلى القرنية.

التهاب أو تلف القرنية نتيجة التعرض المكثف للشمس.

زيادة احتمالات الإصابة ببعض أمراض الشبكية لدى الفئات الأكثر عرضة.

انتبه.. ليست كل النظارات الشمسية توفر الحماية

يشير الخبراء إلى أن العدسات الداكنة لا تكفي وحدها لحماية العين، إذ ينبغي التأكد من أن النظارة مزودة بفلتر UV400 أو أنها تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB.

كما يُفضل اختيار النظارات ذات العدسات العريضة أو الإطارات الملتفة حول الوجه، لأنها تقلل وصول الأشعة إلى العين من الجانبين.

ماذا عن الأطفال؟

يرى أطباء العيون أن الأطفال بحاجة إلى حماية خاصة، لأن عدسات أعينهم تسمح بمرور نسبة أكبر من الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالبالغين.

ولهذا يُنصح بتوفير نظارة شمسية ذات جودة جيدة للأطفال عند اللعب أو قضاء وقت طويل خارج المنزل، مع استخدام قبعة واسعة الحواف لتوفير حماية إضافية.

نصائح للحفاظ على صحة العين

وللحد من تأثير أشعة الشمس على العين، يوصي الخبراء بما يلي: