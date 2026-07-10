قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يهددون بعرقلة ميزانية الدفاع الأمريكية بسبب العلاقات مع إسرائيل
أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير
سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة الآن
مسئول أمريكي سابق: إيران فرضت التصعيد على واشنطن بهجماتها في مضيق هرمز
ركلة جزاء مهدرة وسيطرة للديوك .. شوط أول سلبي بين المغرب وفرنسا بالمونديال
بمرونة وسرعة استجابة.. كيف أدارت «مصر للطيران» رحلات المنتخب في أمريكا حتى الهبوط بالعلمين؟
نواب البرلمان عن قرار تثبيت الفائدة: يعزز ثقة المستثمرين ولتهيئة المناخ أمام زيادة النشاط الاقتصادي
هل المراهنة على نتائج المباريات جائزة شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين: متوفر في جميع المحافظات والمخزون يكفي 6 أشهر
هل تأخير الصلاة لمتابعة المباريات حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
البنك المركزي يعلن توقعاته للنمو ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل| حظك اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. حافظ على هدوئك

برج الحمل
برج الحمل
نهى هجرس
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

ونرصد لكم توقعات برج الحمل اليوم 10 يوليو 2026على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 10 يوليو 2026

ستسعى إلى تشتيت ذهنك بالخروج في نزهة عادية، كن عمليًا بدلًا من الانفعال في تصرفاتك، حافظ أيضًا على هدوئك لتجنب أي حوادث غير مرغوب فيها

توقعات برج الحمل مهنيا

قد لا تبدو فرص التقدم في العمل مواتية لك، بل قد تواجه ضغوطًا متزايدة، لذا، عليك تحسين أدائك وتجنب الأخطاء

توقعات برج الحمل عاطفيا

سيمنعك تقلب المزاج من إظهار مشاعر السعادة لشريكك، لذا، من الأفضل أن تكون مرحاً ومبتهجاً معه

 توقعات برج الحمل ماليا

ستشهد نفقاتك ارتفاعاً خلال اليوم، وستتكبد أيضاً نفقات غير ضرورية، لذا من الضروري الحد من إنفاقك

توقعات برج الحمل صحيا

قد تتأثر صحتك نتيجة فقدان بعض وسائل الراحة، وقد تعاني أيضاً من آلام في الساقين

.

برج الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم برج الحمل برج الحمل ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار و رئيس جامعة القاهرة

هيئة الاستثمار : ندرس الفرص بمنطقة جامعة القاهرة في أكتوبر

أعلى عائد شهري متاح في البنوك الآن بعد قرار البنك المركزي

شهادات ادخار بعائد شهري مرتفع بعد قرار البنك المركزي اليوم

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد