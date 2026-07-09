قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة جديدة لصادرات البطاطس.. مليون طن تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
مفتي الجمهورية: وحدة الأمة ونبذ الفرقة من مقومات النهضة الحضارية في الإسلام
بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد
معلم: امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 كله سهل ماعدا 4 نقاط
بـ4000 ريال.. خطوات حجز تأشيرة الباقات السياحية للسعودية
من النوبة إلي العالمية.. أبرز المعلومات عن هيثم حسن نجم منتخب مصر
خطوة تاريخية.. مدبولي يصل محطة الضبعة النووية للاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية
إصابة طالبة بالإعياء عقب تناول أقراص مجهولة داخل لجنة ثانوية عامة بقنا
من نماذج الوزارة|معلم يؤكد سهولة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026
المونديال يقترب من النهاية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
فضل شاكر يعلّق لأول مرة بعد إخلاء سبيله: «الحمد لله.. وأطلب منكم فرصة لاستعادة عافيتي»
وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية وضع آليات مشتركة مع الكويت لمنع حوادث الصيادين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اللجنة التشريعية و17 لجنة نوعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية،  لإستكمال مناقشة مواد بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقد إنتهت اللجنة خلال اجتماعها امس من مناقشة 15 مادة بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والمكون من 81 مادة ، وعُقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من نواب الأغلبية البرلمانية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أو من ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد يعكس مشاركة جميع التيارات السياسية تحت قبة البرلمان في مناقشة مشروع القانون.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.

اللجنة المشتركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد دقائق من توزيعه باللجان|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة

تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة

طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات

طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

المزيد