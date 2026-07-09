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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة بالقرى

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى سلامون وشبرتنا وكفر الحمام وبار الحمام بمركز بسيون، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية على المخابز، وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز بقرى شبرتنا وكفر الحمام وسلامون، ومخالفة تصرف في 7 شكاير دقيق مدعم بأحد مخابز شبرتنا، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بأحد مخابز قرية بار الحمام، فيما تبين انتظام العمل وعدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية سلامون.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها إلى 12 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية رقابية ردع مخالفين

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