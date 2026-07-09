إسلام التلواني يشارك في احتفال العيد الوطني المصري في بروكسل

شارك النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في احتفال العيد الوطني المصري الذي أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأوروبيين، إلى جانب عدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

مبادئ الاستقلال وبناء الجمهورية الحديثة

وأكد التلواني أن الاحتفال يأتي بالتزامن مع قرب إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، التي مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ورسخت مبادئ الاستقلال وبناء الجمهورية الحديثة.

وأشار إلى أن السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورج وحلف الناتو، استعرض خلال كلمته التطور اللافت في العلاقات المصرية الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أطلقتها القيادة السياسية، وما أسفرت عنه من تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد زخماً غير مسبوق، منذ انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل العام الماضي، والتي أرست إطاراً جديداً للتعاون في ملفات الاقتصاد والاستثمار والأمن والطاقة والتعليم والتنمية.

وأوضح التلواني، أن الاحتفالية شكلت فرصة مهمة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في دول الاتحاد الأوروبي، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز التواصل معهم ودعم دورهم في خدمة الوطن.

وعلى هامش الاحتفال، عقد النائب إسلام التلواني عدداً من اللقاءات مع شخصيات دبلوماسية ومجتمعية بارزة، شملت السفير أحمد أبو زيد، وسفيرة سلطنة عُمان لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وصفوت حجازين، الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية، والقس موسى راعي كنيسة السيدة العذراء بمدينة أنتويرب، ويوسف عبد القادر، أحد أبرز رموز الجالية المصرية في أوروبا، إضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.