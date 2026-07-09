تغيب المحامية سامية عبدالغفار عن جلسة محاكمة سارة خليفة.. ورئيس الدائرة يحذر

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المخدرات الكبرى»، أمام محكمة جنايات القاهرة، واقعة لافتة بعد تغيب المحامية سامية عبدالغفار، دفاع المتهم فتحي الأبيض، عن حضور الجلسة.

وخلال نظر الدعوى، أبلغ عدد من المحامين هيئة المحكمة بأن المحامية سامية عبدالغفار ترقد داخل غرفة العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وهو ما حال دون حضورها جلسة المحاكمة.





وعقب استماع المحكمة إلى ما أورده الدفاع، شدد رئيس الدائرة على ضرورة تحري الدقة في البيانات المقدمة للمحكمة، قائلاً: «إذا ثبت عدم صحة هذا الكلام، فستحاسبون» في إشارة إلى المسؤولية القانونية المترتبة على تقديم أي معلومات غير صحيحة أمام هيئة المحكمة.